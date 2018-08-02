Глава Госкомтелерадио назвал цифры расходов на "Евровидение-2017"

Он рассказал, что из государственного и местного бюджета на проведение конкурса было использовано 518,1 млн гривен

В 2016-2017 годах из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано 518,1 млн гривен, а не более 787 млн гривен, как утверждает Счетная палата Украины. Об этом заявляет председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко по поводу заявления Счетной палаты Украины по итогам проверки использования средств на "Евровидение-2017".

Наливайко поблагодарил Счетную палату за высокую оценку уровня проведения песенного конкурса Евровидения в Украине.

"Это безоговорочный успех государства Украина, города Киева и вновь НСТУ", - уверен он.

Также председатель Госкомтелерадио добавил, что Евровидение - это крупнейшее музыкальное шоу в мире, второе рейтинговое шоу после Олимпийских игр.

"Трансляцию из Киева посмотрело более 200 млн зрителей на всех континентах. К нам прибыли 42 иностранные делегации, 64 000 зрителей, из них 37,4% иностранцы, просмотрели 9 шоу. 60 000 туристов, из них 20 000 иностранные, посетили Киев", - отметил Наливайко.

Наливайко также привел цифры расходов на "Евровидение-2017" из государственного бюджета и бюджета Киева. По его информации, на проведение песенного конкурса было использовано 325,3 млн гривен из государственного бюджета и 192,8 млн гривен - субвенция местного бюджета Киева.

"Фактически в 2016-2017 годах из государственного и местного бюджета на проведение конкурса использовано 518,1 млн гривен. Все другие средства, в основном, это расходы Киева на инфраструктуру (ремонт станции метро, энергетика, дороги, освещение, прочее), к которым оргкомитет отношения не имел, и включение их в перечень расходов конкурса, на мой взгляд, некорректно, - отметил Наливайко.

Для сравнения он привел цифры о расходах на проведение Евровидения в других странах. Так, проведение этого конкурса в Баку обошлось в 46 млн долларов, в Москве - 44 млн долларов, Вене - 42 млн долларов, Копенгагене - 60 млн долларов.

По поводу заявлений Счетной палаты о незаконности использования средств, в частности, о "допущеном неэффективном управлении 9 млн гривен", Наливайко пояснил:

"Речь идет о неиспользованных и возвращенных 2 млн гривен в госбюджет и 7 млн гривен - в бюджет города Киева. Что касается 13,4 млн гривен, которые, как считает РПУ, использовано ПАО НСТУ неэкономно, то речь идет о премировании работников НСТУ, которые принимали участие в организации и проведении конкурса. Возможно, и неэкономно, но без нарушений при начислении. И это за весь период подготовки и участия большого количества сотрудников компании, должностные оклады в которой в то время составляли 3-5 тыс. гривен. Именно эта команда получила 87 млн гривен доходов от проведения ПКЕ", - отметил он.

Также председатель Госкомтелерадио объяснил использование ПАО НСТУ 46,2 млн гривен "с нарушением действующего законодательства". По его словам, из этой суммы 44,3 млн гривен - это нарушение некоторых статей Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

"Год назад подобные замечания были в Акте Держаудитслужби, но ее председатель Лидия Гаврилова объяснила их на собственной пресс-конференции. Это нарушение ведения бухгалтерского учета. Сегодня, к сожалению, некоторые СМИ муссируют тему, что это убытки, кражи, злоупотребления. Нет, это нарушение правил ведения учета", - сказал председатель Госкомтелерадио.

По его словам, "в этой сумме есть и серьезное нарушение со стороны ПАО НСТУ. Это использование 1,6 млн гривен не по целевому назначению. И это единственная претензия аудиторов, согласно которой коллегия Счетной палаты планирует обратиться в правоохранительные органы. Речь идет об осуществлении выплат за создание промороликов ПКЕ из текущих расходов и в то же время оприходования по данным бухучета как капитальных расходов. Все остальные процедуры, в том числе тендерные, были проведены с этой позиции правильно".

Как отметил Наливайко, "это - бухгалтерская ошибка. И мы как главный распорядитель несем за это ответственность, хотя обнаружить эту ошибку было возможно только при сплошной проверке первичных документов НСТУ"

Кроме того, Наливайко напомнил, что 128 млн гривен из выделенного государственного финансирования на проведение Евровидения были не использованы и затем, по решению правительства, - перераспределены на финансовую поддержку НСТУ в связи с его недофинансированием в 2017 году Так же и имущество, закупленное для Евровидения на 35 млн гривен, осталось в распоряжении вещателя.

Напомним, что ранее в Счетной палате сообщали, что в использовании средств на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине обнаружено существенные недостатки. В общем, совокупные расходы составляют 787,5 млн гривен.