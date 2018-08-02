Голова Держкомтелерадіо назвав цифри витрат на "Євробачення-2017"

Він розповів, що з державного та місцевого бюджету на проведення конкурсу було використано 518,1 млн гривень

У 2016-2017 роках з державного та місцевого бюджетів на проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві було використано 518,1 млн гривень, а не понад 787 млн гривень, як стверджує Рахункова палата України. Про це заявляє голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко з приводу заяви Рахункової палати України за підсумками перевірки використання коштів на "Євробачення-2017".

Наливайко подякував Рахунковій палаті за високу оцінку рівня проведення пісенного конкурсу Євробачення в Україні.

"Це беззаперечний успіх держави Україна, міста Києва і новоствореної НСТУ", - впевнений він.

Також голова Держкомтелерадіо додав, що Євробачення - це найбільше музичне шоу у світі, друге рейтингове шоу після Олімпійських ігор.

"Трансляцію з Києва переглянуло понад 200 млн глядачів на всіх континентах. До нас прибули 42 іноземні делегації, 64 000 глядачів, з них 37,4% іноземці, переглянули 9 шоу. 60 000 туристів, з них 20 000 іноземні, відвідали Київ", - наголосив Наливайко.

Наливайко також навів цифри витрат на "Євробачення-2017" з державного бюджету і бюджету Києва, до яких було дотичне НСТУ і Держкомтелерадіо як головний розпорядник. За його інформацією, на проведення пісенного конкурсу було використано 325,3 млн гривень з державного бюджету і 192,8 млн гривень - субвенція місцевого бюджету Києва.

"Фактично в 2016-2017 роках з державного та місцевого бюджету на проведення конкурса використано 518,1 млн гривень. Всі інші кошти, в основному, це витрати Києва на інфраструктуру (ремонт станції метро, енергетика, дороги, освітлення, тощо), до яких оргкомітет відношення не мав, і включення їх в перелік витрат конкурсу, на мій погляд, некоректне, - наголосив Наливайко.

Для порівняння він навів цифри про витрати на проведення Євробачення в інших країнах. Так, проведення цього конкурсу в Баку коштувало 46 млн доларів, в Москві - 44 млн доларів, Відні - 42 млн доларів, Копенгагені - 60 млн доларів.

Щодо заяв Рахункової палати про незаконність використання коштів, зокрема, про "допущене неефективне управління 9 млн гривень", Наливайко пояснив:

"Мова йде про невикористані і повернуті 2 млн гривень до держбюджету і 7 млн гривень - до бюджету міста Києва. Що стосується 13,4 млн гривень, які, як вважає РПУ, використано ПАТ НСТУ неекономно, то йдеться про преміювання працівників НСТУ, які брали участь в організації і проведенні конкурсу. Можливо, й неекономно, але без порушень при нарахуванні. І це за весь період підготовки і за участі великої кількості співробітників компанії, посадові оклади в якій на той час становили 3-5 тис. гривень. Саме ця команда отримала 87 млн гривень доходів від проведення ПКЄ", - зазначив він.

Також голова Держкомтелерадіо пояснив використання ПАТ НСТУ 46,2 млн гривень "з порушенням чинного законодавства". За його словами, з цієї суми 44,3 млн гривень - це порушення деяких статей Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

"Рік тому подібні зауваження були в Акті Держаудитслужби, але її голова Лідія Гаврилова роз'яснила їх на власній прес-конференції. Це порушення ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні, на жаль, деякі ЗМІ мусують тему, що це збитки, крадіжки, зловживання. Ні, це порушення правил ведення обліку", - сказав голова Держкомтелерадіо.

За його словами, "у цій сумі є й серйозне порушення з боку ПАТ НСТУ. Це використання 1,6 млн грн не за цільовим призначенням. І це єдина претензія аудиторів, згідно якої колегія Рахункової палати планує звернутись до правоохоронних органів. Підкреслюю - єдина! Мова йде про здійснення виплат за створення промороликів ПКЄ з поточних видатків і водночас оприбуткування за даними бухобліку як капітальних видатків. Всі інші процедури, в тому числі тендерні, були проведені з цієї позиції правильно".

Як зазначив Наливайко, "це - бухгалтерська помилка. І ми як головний розпорядник несемо за це відповідальність, хоча виявити цю помилку було можливо тільки при суцільній перевірці первинних документів НСТУ"

Крім того, Наливайко нагадав, що 128 млн гривень з виділеного державного фінансування на проведення Євробачення були не використані і потім, за рішенням уряду, - перерозподілені на фінансову підтримку НСТУ у зв'язку з його недофінансуванням в 2017 році. Так само і майно, закуплене для Євробачення на 35 млн гривень, залишилось у розпорядженні мовника.

Нагадаємо, що раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що у використанні коштів на проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні виявлено суттєві недоліки. Загалом, сукупні витрати складають 787,5 млн гривень.