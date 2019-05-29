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Счетная палата назвала министерства, наименее эффективно использующие бюджет


Такие данные были озвучены по итогам аудита в 2018 году

В прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ходе отчета ведомства в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По итогам аудита, проведенного в 2018 году, Счетная палата составила рейтинг самых неэффективных распорядителей средств.

"Министерство инфраструктуры - почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно. Министерство здравоохранения - 42%. ГПУ - 37%, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%. Эти ведомства наиболее неэффективно управляли и использовали бюджетные средства", - заявил Пацкан.

"Также я призываю правоохранителей обратить внимание на эти министерства и сделать выводы и открыть дела", - добавил глава Счетной палаты.

Напомним, ранее анонсировалось, что в Верховной раде Украины в среду, 29 мая, состоится отчет Счетной палаты. Глава Рады Андрей Парубий отметил, что, согласно закону, Счетная палата должна ежегодно отчитываться перед ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля Счетная палата провела аудит НАК "Нафтогаз Украины" и передала материалы проверки в Генеральную прокуратуру. При этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан пообещал обнародовать результаты проверки "Нафтогаза" чуть позже.

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