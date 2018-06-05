Счетная палата нашла нарушений на 24 миллиона на лечении онкобольных

Также там уверены, что минздрав неэффективно использовал 286 миллионов гривен бюджетных средств

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 миллиона гривен - с нарушением законодательства. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба.

По его словам, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры.

"Факты доказали, что министерство здравохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета для лечения граждан Украины за рубежом. При этом минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласилось со всеми нашими замечаниями", - сказал Пацкан.

Также Пацкан добавил, что у него вызывает удивление "бурная реакция" на результаты аудита, поскольку отчет был согласован с минздравом.

В Счетной палате отмечают, что аудит показал отсутствие заключения двусторонних соглашений с зарубежными медицинскими учреждениями, нехватка надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению и добавляют, что не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков.

"Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процент проверенных средств, которые выделялись для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно", - заявил Пацкан.

Кроме того, он добавил, что за два года, за неэффективные решения минздрава, не использовано почти 200 миллионов гривен.

Руководитель Счетной палаты отметил, что это не все факты нарушений и соответствующий отчет будет опубликован на официальном сайте "ближайшие дни".

Он объяснил, что аудит был начат еще предыдущим составом Счетной палаты, а нынешний состав - его завершал и не имеет цели что-то скрывать.

Напомним, ранее исполняющий обязанностей министра здравоохранения Украини Ульяна Супрун заявляла, что в 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам.