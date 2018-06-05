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Интервью

Счетная палата нашла нарушений на 24 миллиона на лечении онкобольных

НовостиОбщество    05.06.2018 - 20:33
Фото: Валерий Пацкан (paz-(facebook.com-valerij.packan)
Фото: Валерий Пацкан (paz-(facebook.com-valerij.packan)

Также там уверены, что минздрав неэффективно использовал 286 миллионов гривен бюджетных средств

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 миллиона гривен - с нарушением законодательства. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба.

По его словам, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры.

"Факты доказали, что министерство здравохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета для лечения граждан Украины за рубежом. При этом минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласилось со всеми нашими замечаниями", - сказал Пацкан.

Также Пацкан добавил, что у него вызывает удивление "бурная реакция" на результаты аудита, поскольку отчет был согласован с минздравом.

В Счетной палате отмечают, что аудит показал отсутствие заключения двусторонних соглашений с зарубежными медицинскими учреждениями, нехватка надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению и добавляют, что не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков.

"Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процент проверенных средств, которые выделялись для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно", - заявил Пацкан.

Кроме того, он добавил, что за два года, за неэффективные решения минздрава, не использовано почти 200 миллионов гривен.

Руководитель Счетной палаты отметил, что это не все факты нарушений и соответствующий отчет будет опубликован на официальном сайте "ближайшие дни".

Он объяснил, что аудит был начат еще предыдущим составом Счетной палаты, а нынешний состав - его завершал и не имеет цели что-то скрывать.

Напомним, ранее исполняющий обязанностей министра здравоохранения Украини Ульяна Супрун заявляла, что в 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам.

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Теги публикации: Счетная палата, Министерство здравоохранения Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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