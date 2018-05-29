Зокрема, в регіони доставили вакцини і ліки для онкохворих дорослих і дітей

У 2018 році Україна закуповує ліки за 40 програмами. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Останні поставки в регіони були вакцини, ліки для онкохворих дорослих і дітей, для новонароджених з дихальними розладами, для пацієнтів, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію, пацієнтів, які знаходяться в до- та післяопераційному періоді трансплантації. Всього у 2018 році ми закуповуємо ліки за 40 програмами", - повідомила Супрун.

В. о. міністра зазначила, що інформацію про кількість ліків, які закуповує держава, коли вони будуть в Україні та чи вже потрапили до медзакладів вашого регіону, можна знайти сайті МОЗ України.

Щотижня нові партії ліків, закуплені МОЗ через міжнародні організації, відправляються у регіони. Це препарати, які кожен... Опубліковано Уляна Супрун 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що ліки за трьома програмами державних закупівель відправили у регіони. Йдеться про програми "Доросла онкологія", "Онкогематологія" та "ДЦП".