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Інтерв'ю

Рахункова палата знайшла порушень на 24 мільйони на лікуванні онкохворих

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 20:33
Фото: Валерій Пацкан (paz-(facebook.com-valerij.packan)
Фото: Валерій Пацкан (paz-(facebook.com-valerij.packan)

Також там впевнені, що МОЗ неефективно використало 286 мільйонів гривень бюджетних коштів

Міністерство охорони здоров'я неефективно використало 286 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями за кордоном, з яких 24 мільйони гривень - з порушенням законодавства. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба.

За його словами, сьогодні виникає низка непорозумінь навколо проведеного аудиту, попри конкретні факти та цифри.

"Факти довели, що міністерство охорони здоров'я не забезпечило законного та ефективного використання коштів держбюджету щодо лікування громадян України за кордоном. При цьому МОЗ перед заслуховуванням звіту в Рахунковій палаті погодилося з усіма нашими зауваженнями", - сказав Пацкан.

Також Пацкан додав, що у нього викликає подив "бурхлива реакція" на результати аудиту, оскільки звіт був погоджений з МОЗ.

У Рахунковій палаті зазначають, що аудит показав відсутність укладання двосторонніх угод з медичними зарубіжними закладами, брак належних розрахунків вартості послуг з лікування і додають, що не був проведений аналіз цін вартості лікування при виборі медзакладів, а також відсутня оцінка якості та результативності лікування та низка інших недоліків.

"Якщо говорити в цілому, то у 2016 та 2017 роках понад 31 відсоток перевірених коштів, що виділялися для лікування онкохворих за кордоном, були використані з порушеннями чи не економно", - заявив Пацкан.

Крім того, він додав, що за два роки, через неефективні рішення МОЗ, не використано майже 200 мільйонів гривень.

Керівник Рахункової палати зазначив, що це не всі факти порушень і відповідний звіт буде опублікований на офіційному сайті "найближчими днями".

Він пояснив, що аудит був розпочатий ще попереднім складом Рахункової палати, а нинішній склад - його завершував і не має на меті щось приховувати.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляла, що у 2018 році Україна закуповує ліки за 40 програмами.

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Теги публікації: Счетная палата, Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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