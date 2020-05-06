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Счетная палата за год выявила нарушений почти на 50 млрд грн

Новости » Экономика     06.05.2020 - 16:48
Счетная палата за год выявила нарушений почти на 50 млрд грн
Фото: Счетная палата (twitter.com/nab_ukr)

Объем выявленных нарушений в бюджетной сфере увеличился в три раза

Счетная палата в 2019 году проверила 602 объекта и установила нарушений и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн. Об этом сообщает пре-служба палаты.

По данным пресс-службы, объем выявленных нарушений почти в три раза превышает те, которые были выявлены в 2018 году (17 млрд грн).

Объем проверенных средств во время аудитов составляет 763 млрд грн, Счетная палата подготовила и утвердила 77 отчетов.

Как отметили в пресс-службе, 65% установленных нарушений (более 32,1 млрд грн) - нарушения бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 млрд грн) - неэффективное управление денежными средствами и их неэффективное использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) - нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий в виде анализов установлено недостатки, а также недопоступления в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Счетная палата за 2018 год выявила нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд грн.

Напомним, в феврале Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета продлил сроки представления документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты.

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