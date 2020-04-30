ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Счета Кивы арестованы после суда о клевете в отношении Гандзюк

Новости » Политика     30.04.2020 - 12:24
Счета Кивы арестованы после суда о клевете в отношении Гандзюк
Фото: Илья Кива (РБК-Украина)

Кива должен уплатить судебный сбор

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на счета нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Ильи Кивы в рамках принудительного исполнения решения суда по иску отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сказал РБК-Украина источник в Исполнительной службе.

В частности, 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть свои обвинения в адрес Екатерины Гандзюк. Отметим, ранее он обвинил ее в коррупции в эфире телеканала "Эспрессо". Речь идет о его заявлении о том, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета"

Суд признал заявления необоснованными, обязал Киву их опровергнуть и уплатить 1 400 гривен судебного сбора.

Нардеп не выполнил решение суда, и в марте Исполнительная служба Днепровского района Киева по заявлению отца Гандзюк открыла производство, а 22 апреля наложила арест на счета Кивы, чтобы он уплатил 1 400 гривен судебного сбора.

В реестре исполнительных производств указано, что оно открыто 18 марта текущего года.

Напомним, на этой неделе Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк в отношении подозреваемых главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата Алексея Левина. По версии следствия, они оба являются организаторами нападения.

Завершение следствия привело к новым протестам, активисты считают, что расследование прошло не в полном объеме.

Убийство Гандзюк: защита Левина отказалась от апелляции по аресту В Офисе генпрокурора разъяснили скорое завершение расследования убийства Гандзюк
Новости Украины Илья КиваклеветаЕкатерина Гандзюк
News
On Top