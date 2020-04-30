Рахунки Ківи заарештовані після суду про наклеп щодо Гандзюк

Фото: Ілля Ківа (РБК-Україна)

Ківа має сплатити судовий збір

Виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на рахунки нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Ківи в рамках примусового виконання рішення суду за позовом батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Про це сказало РБК-Україна джерело в Виконавчій службі.

Зокрема, 26 червня 2019 року Солом'янський райсуд Києва зобов'язав Ківу спростувати свої звинувачення на адресу Катерини Гандзюк. Зазначимо, раніше він звинуватив її в корупції в ефірі телеканалу "Еспрессо". Мова йде про його заяву про те, що Гандзюк нібито "сиділа на розкраданні міського бюджету"

Суд визнав заяви необґрунтованими, зобов'язав Ківу їх спростувати та сплатити 1 400 гривень судового збору.

Нардеп не виконав рішення суду, і в березні Виконавча служба Дніпровського району Києва за заявою батька Гандзюк відкрила провадження, а 22 квітня наклала арешт на рахунки Ківи, щоб він сплатив 1 400 гривень судового збору.

У реєстрі виконавчих проваджень зазначено, що воно відкрито 18 березня поточного року.

Нагадаємо, цього тижня Служба безпеки України завершила досудове розслідування вбивства Катерини Гандзюк стосовно підозрюваних голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника депутата Олексія Левіна. За версією слідства, вони обидва є організаторами нападу.

Завершення слідства призвело до нових протестів, активісти вважають, що розслідування пройшло не в повному обсязі.