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НБУ открыл счет для сбора денег на поддержку армии

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 13:22
НБУ открыл счет для сбора денег на поддержку армии Фото: НБУ открыл счет для сбора средств на поддержку армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Средства можно перевести в гривне, долларах, евро, британских фунтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

Счет - мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

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