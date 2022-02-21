В Счастье взорвалась АЗС в результате обстрела боевиков

Российско-оккупационные войска совершили обстрел г. Счастье Луганской области. В результате чего загорелась и взорвалась АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко в Facebook.
"В результате обстрела боевиками с оккупированных территории пгт. Счастье загорелась и взорвалась АЗС", - написал он.
Напомним, недавно в Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть.
Добавим, по состоянию на 12.00, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.