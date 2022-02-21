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В Счастье взорвалась АЗС в результате обстрела боевиков

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска совершили обстрел г. Счастье Луганской области. В результате чего загорелась и взорвалась АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"В результате обстрела боевиками с оккупированных территории пгт. Счастье загорелась и взорвалась АЗС", - написал он.

Напомним, недавно в Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть.

Добавим, по состоянию на 12.00, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

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