Счастье попало под обстрел оккупантов: повреждено админздание

"18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 произошел обстрел г. Счастья неизвестными лицами по направлению территории временно подконтрольной незаконному вооруженному формированию", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

Кроме того, в деревне Артема снаряд боевиков попал в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

Фото: Счастье попало под обстрел оккупантов (dsns.gov.ua)