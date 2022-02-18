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Счастье попало под обстрел оккупантов: повреждено админздание

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Счастье, Пятница 18 февраля 2022 14:41
Счастье попало под обстрел оккупантов: повреждено админздание Фото: Счастье попало под обстрел оккупантов (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье Луганской области. В результате чего было повреждено админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 произошел обстрел г. Счастья неизвестными лицами по направлению территории временно подконтрольной незаконному вооруженному формированию", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

Кроме того, в деревне Артема снаряд боевиков попал в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

Фото: Счастье попало под обстрел оккупантов (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло во время его прохождения КПВВ "Счастье".

Кроме того, сегодня утром боевики открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотувата, из-за чего движение поездов было ограничено.

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