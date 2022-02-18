Щастя потрапило під обстріл окупантів: пошкоджена адмінбудівля

Російсько-окупаційні війська обстріляли місто щастя Луганської області. Внаслідок чого було пошкоджено адмінбудівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Крім того, в селі Артема снаряд бойовиків влучив у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

За даними рятувальників, в результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

"18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 був здійснений обстріл м. Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталося під час його проходження КПВВ "Щастя".

Крім того, сьогодні вранці бойовики відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата, через що рух поїздів було обмежено.