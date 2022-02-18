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Щастя потрапило під обстріл окупантів: пошкоджена адмінбудівля

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Щастя, П'ятниця 18 лютого 2022 14:41
Щастя потрапило під обстріл окупантів: пошкоджена адмінбудівля Фото: Щастя потрапило під обстріл окупантів (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська обстріляли місто щастя Луганської області. Внаслідок чого було пошкоджено адмінбудівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 був здійснений обстріл м. Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, в селі Артема снаряд бойовиків влучив у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

Фото: Щастя потрапило під обстріл окупантів (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталося під час його проходження КПВВ "Щастя".

Крім того, сьогодні вранці бойовики відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата, через що рух поїздів було обмежено.

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