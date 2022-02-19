В Счастье оккупанты обстреляли дорожный коридор и пожарную часть

Сегодня, 19 февраля российско-оккупационные войска совершили обстрел в г. Счастье Луганской области. Боевики наносят удары по дорожному коридору, повреждена пожарная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу и ГСЧС.
"Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье", - сообщили пограничники
Известно, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.
"Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, подвергается повреждению", - отметили в ведомстве.
Вместе с тем, по данным ГСЧС, сегодня в городе г. Счастье произошел обстрел пожарной части - ДПРЧ-32 из стрелкового оружия.
"19.02.2022 г. примерно в 11:35 поступила информация, что в Щастинском районе Луганской области, а именно в г. Счастье произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", - сообщили спасатели.
Там добавили, что личный состав находится в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.
Отметим, обострение на Донбассе продолжается третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.