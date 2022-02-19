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У Щасті окупанти обстріляли дорожній коридор і пожежну частину

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 лютого російсько-окупаційні війська здійснили обстріл в м. Щастя Луганської області. Бойовики наносять удари по дорожньому коридору, пошкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу та ДСНС.

"Сьогодні від ранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя", - повідомили прикордонники

Відомо, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів.

"Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", - зазначили у відомстві.

Разом з тим, за даними ДСНС, сьогодні у місті м. Щастя стався обстріл пожежної частини - ДПРЧ-32 зі стрілецької зброї.

"19.02.2022р. приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", - повідомили рятувальники.

Там додали, що особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в результаті ворожого обстрілу постраждали два рятувальники.

Зазначимо, загострення на Донбасі триває третій день. Детальніше про те, що відбувається на сході України сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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