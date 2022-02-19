У Щасті окупанти обстріляли дорожній коридор і пожежну частину

"Сьогодні від ранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя", - повідомили прикордонники

Відомо, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів.



"Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", - зазначили у відомстві.

Разом з тим, за даними ДСНС, сьогодні у місті м. Щастя стався обстріл пожежної частини - ДПРЧ-32 зі стрілецької зброї.

"19.02.2022р. приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", - повідомили рятувальники.

Там додали, що особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.