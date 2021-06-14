Scania вносит значительный вклад в глобальные усилия по снижению воздействия на окружающую среду, - посол

"Компания Scania известна во всем мире не только своими передовыми технологиями, но и стремлением изменить автоиндустрию, делая ее более экологичной путем сокращения выбросов CO 2 . Компания действительно вносит значительный вклад в глобальные усилия по снижению воздействия на окружающую среду", - отметил Тобиас Тиберг.

Новая сервисная станция "Скания Одесса" была открыта в 2019 году.

"Многие наши клиенты в Одесской области используют технику Scania на дорожных работах или в порту. Это значит, что сервис должен быть максимально оперативным, чтобы избежать потерь из-за простой техники. И мы обеспечиваем именно такое обслуживание. Клиенты ценят наш подход. Только за прошлый год мы поставили в одесский регион около 50 новых грузовиков и 25 применяемых и продолжаем получать новые заказы", - сообщил Хокан Йюде, генеральный директор "Скания Украина".

Как известно, в 2021 году Scania отмечает 130-летие компании. В Украине представительство компании действует с 1993 года, а с 1998 года появился официальный дистрибьютор - ООО "Скания Украина". За это время, с 1998 по 2020 гг. Компания пополнила украинский бюджет на 97,78 млн евро в виде налогов и сборов.

По состоянию на 2021 год сеть состоит из 11 современных дилерских центров и покрывает всю территорию Украины. В Украине доля рынка Scania среди других европейских производителей техники в сегменте более 16 тонн в 2019 году составила 23%.

В декабре 2019 года бывший дилер Scania фирма "Журавлына" подала иск о взыскании с компании Scania 123 млн грн якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисной вознаграждения за оказание дилерских услуг за период 2005-2017 гг.

Дилер просил суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, которая в несколько раз превышала определенную договором и контрактами, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлына" не имело никакого отношения.

Scania утверждают, что исковые требования о взыскании более 123 млн грн от иностранного инвестора основывались лишь на самостоятельно составленных ООО "Фирма "Журавлына" таблицах, без всякого документального подтверждения.