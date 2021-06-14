Scania робить значний внесок в глобальні зусилля по зниженню впливу на навколишнє середовище, - посол

"Компанія Scania відома у всьому світі не тільки своїми передовими технологіями, але й прагненням змінювати автоіндустрію, роблячи її більш екологічною шляхом скорочення викидів CO 2 . Компанія дійсно робить значний внесок в глобальні зусилля по зниженню впливу на навколишнє середовище", - зазначив Тобіас Тиберг.

Нова сервісна станція "Сканія Одеса" була відкрита в 2019 році.

"Багато наших клієнтів в Одеській області використовують техніку Scania на дорожніх роботах або в порту. Це означає, що сервіс повинен бути максимально оперативним, щоб уникнути втрат через простій техніки. І ми забезпечуємо саме таке обслуговування. Клієнти цінують наш підхід. Тільки за минулий рік ми поставили в Одеський регіон близько 50 нових вантажівок і 25 вживаних і продовжуємо отримувати нові замовлення", - повідомив Хокан Йюде, генеральний директор "Сканія Україна".

Як відомо, у 2021 році Scania відзначає 130-річчя компанії. В Україні представництво компанії діє з 1993 року, а з 1998 року з’явився офіційний дистриб'ютор - ТОВ "Сканія Україна". За цей час, з 1998 по 2020 рр. Компанія поповнила український бюджет на 97,78 млн євро у вигляді податків і зборів.

Станом на 2021 рік мережа складається з 11 сучасних дилерських центрів і покриває всю територію України. В Україні частка ринку Scania серед інших європейських виробників техніки в сегменті понад 16 тонн в 2019 році становила 23%.

У грудні 2019 року колишній дилер Scania фірма "Журавлина" подала позов про стягнення з компанії Scania 123 млн грн нібито упущеної вигоди і вигаданого боргу по сплаті сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2005-2017 рр.

Дилер просив суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, яка в кілька разів перевищувала визначену договором та контрактами, до укладення яких ТОВ "Фірма "Журавлина" не мало ніякого відношення.

Scania стверджують, що позовні вимоги про стягнення понад 123 млн грн від іноземного інвестора ґрунтувалися лише на самостійно складених ТОВ "Фірма "Журавлина" таблицях, без жодного документального підтвердження.