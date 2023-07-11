SCALP б'є на сотні кілометрів. Головне про французький аналог Storm Shadow

Про поставки ракет SCALP сьогодні оголосив французький президент Еммануель Макрон, який бере участь у саміті лідерів НАТО у Вільнюсі.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети далекого радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО", - заявив він.

Він не уточнив, про які ракети йдеться, але за даними видання Le Monde, це саме SCALP. Як пише Reuters, до передачі планується 50 одиниць, і частину з них уже доставлено до України. Загалом у розпорядженні збройних сил Франції може бути близько 400 ракет цього типу.

Фото: ракети SCALP поповнять арсенал української армії (Getty Images)

Видання France24 з посиланням на джерела зазначає, що ракети будуть використовуватися лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. І офіційний Київ пообіцяв не запускати їх по російській території. Франція не вважає своє рішення ескалацією, оскільки РФ запускає ракети зі значно більшим радіусом дії.

На новину вже відреагували у російському Кремлі. Як заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, Франція ухвалила "хибне рішення", і пригрозив наслідками для України. І вкотре повторив, що це нібито не здатне вплинути на перебіг так званої "спеціальної воєнної операції".

Що це за ракета

SCALP EG - це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Здатна працювати у будь-який час доби, за будь-якої погоди та в умовах радіоелектронної протидії.

Її розроблено на основі французької КР Apache провідним європейським виробником ракетних озброєнь MBDA на замовлення міністерств оборони Франції та Великобританії. Перші успішні випробування пройшли у грудні 2000 року, прийнята на озброєння у 2003-му. На сьогодні серед країн-операторів також Італія, Греція, Єгипет, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Зазначимо, британський варіант, відомий як Storm Shadow, уже кілька місяців використовується українською авіацією. І SCALP, і Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках-носіях ракет.

З цього випливають аналогічні характеристики.

Характеристики ракет SCALP

Ракети SCALP мають довжину 5,1 метра, діаметр корпусу 630 мм та масу 1300 кг. Вони оснащені двигуном Microturbo TRI-60-30 та мають корисне навантаження 400 кг. Як правило, ракети летять на низьких висотах за 30-40 метрів над поверхнею.

Керуються потрійною навігаційною системою, яка використовує інерційну навігацію, GPS та референсну навігацію місцевістю. У поєднанні з інфрачервоною системою самонаведення та алгоритмами автоматичного розпізнавання це дозволяє ефективно вражати цілі навіть у важких умовах.

Щодо дальності польоту, то тут наводяться різні дані. Операційна дальність, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант SCALP із зменшеною дальністю до 290 кілометрів та зі зниженою вагою бойової частини, щоб відповідати вимогам договору про контроль ракетних технологій.

Західні ЗМІ наводять дальність польоту SCALP та Storm Shadow у 250 кілометрів. У будь-якому разі цього достатньо для ураження цілей на окупованих територіях України, включно із Кримом.

Фото: радіус ураження ракет SCALP/Storm Shadow (twitter.com/apmassaro3)

Український профільний портал Defence Express пише, що для прориву ворожої ППО такі ракети використовують маловисотний політ на дозвуковій швидкості. На завершальній ділянці траєкторії вони скидають носовий обтічник і оголюють тепловізійну камеру, зображення з якої обробляється для максимально точного ураження цілі.

Відомо, що вони зазвичай запускаються залпом разом з ракетами-приманками ADM-160B MALD для обходу системи ешелонованої ППО противника. Таким чином, з травня українські сили вразили низку російських об'єктів, у тому числі в зонах із щільним прикриттям зенітних ракетних комплексів. Так було у випадку з ударами по окупантах у Луганську, Бердянську та Маріуполі, по складах боєприпасів, а також по мостах через Чонгарську протоку.

Як Україна може застосовувати ракети SCALP

Можливими цілями SCALP є командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти противника.

Ракети SCALP/Storm Shadow призначені для запуску із бойових літаків західного зразка. Але ще до російсько-української війни Польща модернізувала під них бомбардувальники Су-24, і, як показує практика, українська сторона теж впоралася з цим завданням та успішно застосовує їх із літаків радянського виробництва.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в травні сумнівався, що наші літаки можуть повною мірою розкрити можливості цих ракет, і припускав, що інтеграція може бути неповноцінною.

"Справа в тому, що майже всі ракети західного виробництва адаптовані в першу чергу під архітектуру західних літаків. І з моменту, як ця ракета буде встановлена на пілон (конструктивний елемент літака - ред.) і до самого пуску та знищення мети, вона інтегрована і керується саме цим літаком", - говорив він у коментарі РБК-Україна.

Як вважають у Defense Express, адаптація SCALP EG під українські Су-24М проходитиме так само, як і у випадку з британськими Storm Shadow. Тиждень тому один із OSINT-аналітиків опублікував фото, з якого випливає, що для цих ракет використовуються пілони від списаних західних ударних літаків Tornado.