SCALP бьет на сотни километров. Главное о французском аналоге Storm Shadow

О поставках ракет SCALP сегодня объявил французский президент Эммануэль Макрон, принимающий участие в саммите лидеров НАТО в Вильнюсе.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", - заявил он.

Он не уточнил, о каких ракетах идет речь, но, по данным издания Le Monde, это именно SCALP. Как пишет Reuters, к передаче планируется 50 единиц, и часть из них уже доставлена в Украину. Всего в распоряжении вооруженных сил Франции может быть около 400 ракет данного типа.

Фото: ракеты SCALP пополнят арсенал украинской армии (Getty Images)

Издание France24 со ссылкой на источники отмечает, что ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины. И официальный Киев пообещал не запускать их по российской территории. Франция не считает свое решение эскалацией, поскольку РФ запускает ракеты с гораздо большим радиусом действия.

На новость уже отреагировали в российском Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Франция приняла "ошибочное решение", и пригрозил последствиями для Украины. И в который раз повторил, что это якобы не способно повлиять на ход так называемой "специальной военной операции".

Что это за ракета

SCALP EG - это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Способна работать в любое время суток, при любой погоде и в условиях радиоэлектронного противодействия.

Разработана на основе французской КР Apache ведущим европейским производителем ракетных вооружений MBDA по заказу министерств обороны Франции и Великобритании. Первые успешные испытания прошли в декабре 2000 года, принята на вооружение в 2003-м. На сегодня в числе стран-операторов также Италия, Греция, Египет, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Отметим, британский вариант, известный как Storm Shadow, уже несколько месяцев как используется украинской авиацией. И SCALP, и Storm Shadow в целом идентичны, отличия состоят только в программном обеспечении и самолетах-носителях ракет.

Из этого следуют аналогичные характеристики.

Характеристики ракет SCALP

Ракеты SCALP имеют длину 5,1 метра, диаметр корпуса 630 мм и массу в 1300 кг. Они оснащены двигателем Microturbo TRI-60-30 и имеют полезную нагрузку 400 кг. Как правило, ракеты летят на низких высотах в 30-40 метрах над поверхностью.

Управляются тройной навигационной системой, которая использует инерциальную навигацию, GPS и референсную навигацию по местности. В сочетании с инфракрасной системой самонаведения и алгоритмами автоматического распознавания это позволяет эффективно поражать цели даже в тяжелых условиях.

Что касается дальности полета, то тут приводятся разные данные. Операционная дальность, заявленная разработчиком, составляет 560 километров. Однако есть экспортный вариант SCALP с уменьшенной дальностью до 290 километров и со сниженным весом боевой части, чтобы отвечать требованиям договора о контроле ракетных технологий.

Западные СМИ приводят дальность полета SCALP и Storm Shadow в 250 километров. В любом случае этого достаточно для поражения целей на оккупированных территориях Украины, включительно с Крымом.

Фото: радиус поражения ракет SCALP/Storm Shadow (twitter.com/apmassaro3)

Украинский профильный портал Defence Express пишет, что для прорыва вражеской ПВО такие ракеты используют маловысотный полет на дозвуковой скорости. На завершающем участке траектории они сбрасывают носовой обтекатель и обнажают тепловизионную камеру, изображение с которой обрабатывается для максимально точного поражения цели.

Известно, что они обычно запускаются залпом вместе с ракетами-приманками ADM-160B MALD для обхода эшелонированной системы ПВО противника. Таким образом с мая украинские силы поразили ряд российских объектов, в том числе в зонах с плотным прикрытием зенитных ракетных комплексов. Так было в случае с ударами по оккупантам в Луганске, Бердянске и Мариуполе, по складам боеприпасов, а также по мостам через Чонгарский пролив.

Как Украина может применять ракеты SCALP

Возможными целями SCALP являются командные пункты, аэродромы, порты, инфраструктура, склады боеприпасов, корабли и подлодки, мосты и другие стратегические объекты противника.

Ракеты SCALP/Storm Shadow предназначены для запуска с боевых самолетов западного образца. Но еще до российско-украинской войны Польша модернизовала под них бомбардировщики Су-24, и, как показывает практика, украинская сторона тоже справилась с этой задачей и успешно применяет их с самолетов советского производства.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в мае сомневался, что наши самолеты могут в полной мере раскрыть возможности данных ракет, и допускал, что интеграция может быть неполноценной.

"Дело в том, что почти все ракеты западного производства адаптированы в первую очередь под архитектуру западных самолетов. И с момента, как эта ракета будет установлена на пилон (конструктивный элемент самолета, - ред.) и до самого пуска и уничтожения цели, она интегрирована и управляется именно этим самолетом", - говорил он в комментарии РБК-Украина.

Как полагают в Defense Express, адаптация SCALP EG под украинские Су-24М будет проходить таким же образом, как и в случае с британскими Storm Shadow. Неделю назад один из OSINT-аналитиков опубликовал фото, из которого следует, что для этих ракет используются пилоны от списанных западных ударных самолетов Tornado.