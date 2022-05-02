Сбывал некачественные бронепластины. Во Львовской области задержали мошенника

По данным полицейских, в марте этого года житель Золочевского района получил из-за границы на нужды военных металлические пластины для бронежилетов необходимого класса защиты. Вместо того чтобы передать эти пластины волонтерской организации, правонарушитель продал их за 60 тысяч гривен.

Также злоумышленник самостоятельно производил пробную партию из 150 поддельных бронеплит, которые реализовал волонтерской организации и получил за них средства. Пластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании.

На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.