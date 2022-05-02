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Сбывал некачественные бронепластины. Во Львовской области задержали мошенника

Фото: полицейские разоблачили мошенника, изготавливающего поддельные бронепластины для армии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области стражи порядка разоблачили злоумышленника, который изготовлял и продавал некачественные металлические пластины для бронежилетов. Правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полицейских, в марте этого года житель Золочевского района получил из-за границы на нужды военных металлические пластины для бронежилетов необходимого класса защиты. Вместо того чтобы передать эти пластины волонтерской организации, правонарушитель продал их за 60 тысяч гривен.

Также злоумышленник самостоятельно производил пробную партию из 150 поддельных бронеплит, которые реализовал волонтерской организации и получил за них средства. Пластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании.

На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее МВД уже предупреждало украинцев об аферистах, которые выманивают средства с помощью благотворительности.

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мошенническая схема