СБУ звинувачує в держзраді кримську "суддю", яка фабрикувала справу проти Чубарова

"Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на суддю-зрадницю Юлію Цораєву, яка причетна до проведення масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому Криму", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду.

Утім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилася "залишитися на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом Путіна її призначили "суддею Верховного суду РФ" на окупованому півострові.

Кого вона переслідувала

Перебуваючи у складі окупаційного "Верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти голови Меджлісу Рефата Чубарова.

Також Цораєва причетна до ув'язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

Їй загрожує 15 років в'язниці

На підставі отриманих Службою безпеки доказів Цораєвій повідомлено про підозру за фактом державної зради.

Обвинувальний акт стосовно фігурантки скеровано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності. Зловмисниці загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Вирок" Чубарову

Мова йде про рішення "Верховного суду Криму" в Сімферополі щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Його засудили до шести років позбавлення волі і штрафу в 200 тисяч рублів. Чубарова звинувачують в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Цього дня біля будівлі Верховної Ради АРК відбулися сутички між прихильниками територіальної цілісності України та проросійськи налаштованими людьми.

Вироки окупаційним "суддям" із Криму

Колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

До цього повідомлялось, що ще один суддя з Криму отримав 12 років в'язниці за державну зраду.