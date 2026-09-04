У СБУ зробили заяву після зухвалої атаки РФ: відповідь буде болісною

У СБУ нагадали, що дрон цілеспрямовано атакував кабінет в.о. керівника СБУ Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли - Поклад не постраждав.

"Що стосується пошкодженої будівлі - вона обов'язково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари - ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", - додали у Службі безпеки.

Удар по центру Києва

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 4 вересня, атакували центр Києва за допомогою ударного безпілотника. Дрон влетів у будівлю СБУ.

Станом на зараз відомо, що внаслідок російського удару постраждали 12 людей. Серед них 9 госпіталізували, є тяжкі поранені.

Першим про "приліт" по будівлі СБУ офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зробив таку заяву після розмови з Покладом.

Також голова української держави зазначив, що вже погодив із в.о. голови СБУ географію відповіді на останні російські атаки