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СБУ зірвала замовне вбивство активіста на Київщині: затримано 19-річного кілера ФСБ

13:48 10.09.2026 Чт
3 хв
Що планував агент ФСБ?
aimg Дмитро Левицький aimg Анастасія Никончук
Фото: СБУ (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста Київської області. Виконавця затримали під час підготовки до нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБУ.

Кілер готував засідку в лісі

Контррозвідка СБУ викрила плани російських спецслужб щодо організації замовного вбивства громадського діяча на Київщині.

Спецоперація проходила за особистої координації голови Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада.

За даними слідства, потенційною жертвою зловмисник мав вистрілити під час ранкової прогулянки із собакою у лісі.

Для підготовки нападу агент тривалий час спостерігав за розпорядком дня активіста та відстежував маршрути його пересування.

Зброю отримав з російської схованки

Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет із боєприпасами та глушником. Далі за вказівкою російської спецслужби він мав переночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити в нього.

Співробітники СБУ встигли викрити задум та затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху.

Хто виявився виконавцем

Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Після вербування російські куратори направили його до Києва для скоєння резонансного вбивства. Під час обшуків у затриманого виявили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони з доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах військового стану, підготовку до умисного замовного вбивства та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ у Миколаївській області під час координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Фото: СБУ

Джерела РБК-України в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Геннадія Друзенка

Довідка: Геннадій Друзенко – співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова. Також він очолює правління Центру конституційного моделювання, був учасником Революції гідності та є ветераном російсько-української війни. Друзенко брав участь у боях у районі Серебрянського лісу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про підозру керівнику одного з підрозділів СБУ у зв'язку з порушеннями при зберіганні боєприпасів у селі Міла Київської області. Після російської атаки та подальшої детонації там загинули 35 людей. Фігуранта справи вже взяли під варту.

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Служба безпеки України