СБУ зірвала замовне вбивство активіста на Київщині: затримано 19-річного кілера ФСБ

Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста Київської області. Виконавця затримали під час підготовки до нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБУ.
Контррозвідка СБУ викрила плани російських спецслужб щодо організації замовного вбивства громадського діяча на Київщині.
Спецоперація проходила за особистої координації голови Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада.
За даними слідства, потенційною жертвою зловмисник мав вистрілити під час ранкової прогулянки із собакою у лісі.
Для підготовки нападу агент тривалий час спостерігав за розпорядком дня активіста та відстежував маршрути його пересування.
Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет із боєприпасами та глушником. Далі за вказівкою російської спецслужби він мав переночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити в нього.
Співробітники СБУ встигли викрити задум та затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху.
Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології.
Після вербування російські куратори направили його до Києва для скоєння резонансного вбивства. Під час обшуків у затриманого виявили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони з доказами співпраці з ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах військового стану, підготовку до умисного замовного вбивства та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ у Миколаївській області під час координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.
Джерела РБК-України в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Геннадія Друзенка
Довідка: Геннадій Друзенко – співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова. Також він очолює правління Центру конституційного моделювання, був учасником Революції гідності та є ветераном російсько-української війни. Друзенко брав участь у боях у районі Серебрянського лісу.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про підозру керівнику одного з підрозділів СБУ у зв'язку з порушеннями при зберіганні боєприпасів у селі Міла Київської області. Після російської атаки та подальшої детонації там загинули 35 людей. Фігуранта справи вже взяли під варту.