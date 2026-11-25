У межах операції у Хмельницькому затримали агента російської воєнної розвідки (ГРУ РФ), який планував ліквідувати командира загону спецоперацій ССО.

За даними слідства, зловмисник обладнав вибухівкою автомобіль, яким нібито користувався, та залишив його біля під'їзду багатоповерхівки, де мешкав український військовий.

У дверцята машини було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій. Він містив близько 500 грамів пластиду, металеві кульки діаметром 10 мм, ролики з підшипників та свинцеві елементи.

За вказівкою російських спецслужб агент мав дистанційно привести бомбу в дію, коли український офіцер проходитиме повз автомобіль.

Для фіксації запланованого вбивства зловмисник також обладнав іншу машину відеореєстратором із можливістю віддаленого доступу. Таким чином російська розвідка хотіла отримати запис моменту вибуху.

У подальшому відео теракту окупанти збиралися використати для інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації всередині України.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога. Агента затримали неподалік місця запланованого вибуху саме тоді, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного керування бомбою.

Як встановило розслідування, замах готував завербований ГРУ колишній військовослужбовець-контрактник із Харкова. Він звільнився зі служби у 2024 році за станом здоров'я.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав можливості швидкого заробітку в тематичних Telegram-каналах.

Після вербування йому доручили виконати перше завдання - зібрати інформацію про розташування запасних командних пунктів та місця стоянок автомобілів Сил оборони в обласному центрі.

Згодом російська розвідка направила агента до Хмельницького для організації вбивства командира підрозділу ССО.

Готуючись до виконання завдання, чоловік орендував квартиру неподалік помешкання українського офіцера та встановив на балконі відеореєстратор. За допомогою цього пристрою він стежив за розпорядком дня військового та його маршрутами пересування.

Після цього агент забрав зі схрону автомобільні дверцята із заздалегідь вмонтованою вибухівкою. В орендованому гаражі він встановив їх на кросовер, який раніше доставив із Харкова разом з іншим автомобілем, призначеним для відеозапису підриву.

За вбивство українського військового російські куратори пообіцяли агенту організувати термінову втечу до РФ через треті країни та допомогти оформити російське громадянство.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімними чатами. Їх фігурант періодично змінював, щоб приховати контакти з представниками ГРУ РФ.

Слідчі СБУ оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводила військова контррозвідка СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.