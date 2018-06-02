СБУ в Житомирской области задержала торговцев самодельной взрывчаткой

Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили в район проведения ООС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области задержали двух торговцев самодельными взрывными устройствами, которые изготовлялись на основе тротила. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как установили правоохранители, двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников.

"Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт продажи самодельной взрывчатки, изготовленной из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма. Устройство торговцы продавали за три тыс. гривен.

Спецслужба провела санкционированные обыски по месту жительства и работы фигурантов дела, где было изъято еще одну тротиловую шашку весом 200 г и незарегистрированное травматическое оружие.

"Также, в подсобном помещении одного из дельцов выявлено 4,5 тыс. пачек контрафактных сигарет и 100 литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным данным, стоимость изъятой продукции составляет более 110 тыс. гривен", - отметили в СБУ.

Фото: самоделную взрывчатку и контрабанду обнаружила СБУ в Житомирской области (ssu.gov.ua)

Задержанным торговцам сообщено о подозрении и решается вопрос относительно избрания им меры пресечения. Также правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области в лесу в районе пасеки полиция обнаружила большое количество артснарядов, осветительных мин, гранат, патронов и дымовых шашек.