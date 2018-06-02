СБУ у Житомирській області затримала торговців саморобною вибухівкою

Тротилові шашки та інші засоби детонації ділки отримували від знайомих, які їздили в район проведення ООС

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Житомирській області затримали двох торгівців саморобними вибуховими пристроями, які виготовлялись на основі тротилу. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Як встановили правоохоронці, двоє мешканців районного центру організували виготовлення вибухових пристроїв у приватному будинку одного із спільників.

"Тротилові шашки та інші засоби детонації ділки отримували від знайомих, які їздили у приватних справах до району проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби зафіксували факт продажу саморобної вибухівки, виготовленої із шести тротилових шашок загальною вагою понад кілограм. Пристрій торговці продавали за три тис. гривень.

Спецслужба провела санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів справи, де було вилучено ще одну тротилову шашку вагою 200 г та незареєстровану травматичну зброю.

"Також, у підсобному приміщенні одного із ділків виявлено 4,5 тис. пачок контрафактних цигарок та 100 літрів спирту для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. За попередніми висновками, вартість вилученої продукції становить понад 110 тис. гривень", - зазначили в СБУ.

Фото: саморобну вибухівку та контрабанду виявила СБУ в Житомирській області (ssu.gov.ua)

Затриманим торговцям повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Нагадаємо, у селищі Роздольне Старобільського району Луганської області у лісі в районі пасіки поліція виявила велику кількість артснарядів, освітлювальних мін, гранат, патронів та димових шашок.