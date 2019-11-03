В СБУ заявили о существовании других заказчиков нападения на Гандзюк

Служба безопасности Украины (СБУ) устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Об этом на брифинге в воскресенье в Киеве рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

Он также рассказал, что следователи спецслужбы расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки. Одно дело касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления. Также изучаются обстоятельства, которые предшествовали нападению на Гандзюк - преступления, связанные с поджогом леса, расхищением бюджетных средств и других правонарушений, что могло стать мотивом нападения.

Прокуратура передала в Службу безопасности материалы для расследования уголовного производства по факту служебной халатности сотрудников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело. Также проверяется информация о том, что полицейские содействовали выезду за границу подозреваемого Левина.

В СБУ заявили, что заказчик нападения на Гандзюк был не один.

"Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление", - заявил Тиводар.

Напомним, СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.