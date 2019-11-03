У СБУ заявили про існування інших замовників нападу на Гандзюк

Служба безпеки України (СБУ) встановлює можливу причетність поліцейських до сприяння виїзду за кордон організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Про це на брифінгу в неділю в Києві розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

За його словами, крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були і інші замовники злочину.

Він також розповів, що слідчі спецслужби розслідують п'ять кримінальних проваджень, що стосуються вбивства активістки. Одна справа стосується осіб, які можуть бути замовниками, організаторами або пособниками злочину. Також вивчаються обставини, які передували нападу на Гандзюк - злочини, пов'язані з підпалом лісу, розкраданням бюджетних коштів та інших правопорушень, що могло стати мотивом нападу.

Прокуратура передала в Службу безпеки матеріали для розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості співробітників поліції, які розслідували на початковому етапі справа. Також перевіряється інформація про те, що поліцейські сприяли виїзду за кордон підозрюваного Левіна.

В СБУ заявили, що замовник нападу на Гандзюк був не один.

"Ми вважаємо, що замовник був не один. І швидше за все, були особи, які були в курсі того, що готується це злочин", - заявив Тиводар.

Нагадаємо, СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом інформуватимуть суспільство про нових вагомих результатаз у справі Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано в СБУ в листопаді 2018 року і в даний час слідству відомий реальний коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.