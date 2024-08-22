СБУ затримала зрадницю, яка допомогала росіянам у спробах прориву до Нью-Йорка

Зокрема, жінка "зливала" інформацію про розташування важкої артилерії ЗСУ, що утримує під вогневим контролем окупаційні війська, які намагаються захопити селище Нью-Йорк.

Крім цього, інформаторка намагалася зібрати дані про штаби, опорні пункти та маршрути переміщення українських військових, які обороняють цей населений пункт. Отримані розвідувальні дані потрібні були російській армії для планування нових наступальних операцій.

СБУ затримала жінку під час контрдиверсійних заходів на передовій, коли вона намагалася втекти до прифронтового району. За даними слідства, затримана є місцевою жителькою і прихильницею проросійських ідей, яка очікувала на прихід окупантів.

Зв’язок з російською розвідкою жінка підтримувала через матір свого чоловіка, яка проживає в Росії та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора. Для збору інформації інформаторка регулярно обходила фронтову територію, приховано фіксуючи позиції Сил оборони. Вона також випитувала потрібну інформацію у знайомих під час побутових розмов.

Зібрані дані жінка передавала до Росії через голосові повідомлення. Під час затримання у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі інформації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.