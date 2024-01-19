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СБУ затримала зрадника, який "наводив" ворожі С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром

Фото: СБУ затримала зрадника, який "наводив" ворожі С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України затримала зрадника, який допомагав російським терористам коригувати вогонь по наших воїнах у Донецькій області з С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось 

Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ворожі удари по ЗСУ у Донецькій області в районі Вугледара. Для цього він у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу, а також військової техніки українських захисників. 

Отриману інформацію він передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді скриншотів карт з текстовими файлами. 

Зрадника було затримано поблизу передової. Згідно з даними слідства, колаборантом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці.

"Перед початком повномасштабного вторгнення РФ посадовець звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на головне управління Генштабу Збройних сил Росії", - пише СБУ. 

Щоб сконтактувати з терористами, зрадник зателефонував колишньому колезі, який наразі є "зв'язковим" воєнної розвідки Росії на тимчасово окупованій частині території Донецької області. 

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

 

Фото: СБУ затримала зрадника, який "наводив" ворожі С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

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