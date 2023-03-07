Зрадником виявився мешканець Новомосковська. Зрадник збирав дані про позиції й переміщення наших воїнів в регіоні. Також він передавав ворогу координати про міські торговельні заклади й інші місця перебування людей.

"При цьому у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та «посаду» у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону", - додає пресслужба.

Зрадник перебував на зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Також колаборант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді координат або ж фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором;

рашистську символіку;

Фото: СБУ затримала зрадника, який наводив ракети по торгових центрах Дніпропетровської області (t.me/SBUkr)