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СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області

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П'ятниця 06 січня 2023 12:28
СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам будувати блокпости на окупованій частині Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зрадника було викрито під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Колаборантом виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору. Під час окупації міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"За це його призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожно-ремонтного предприятия". Перебуваючи на «посаді» він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки Росії на східний фронт", - пише пресслужба.

Колаборант давав вказівки на будівництво блокпостів й розфарбовування зупинок автотранспорту в російський "триколор".

"Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі "згоди" обіцяв лояльне відношення окупантів та "зарплату" в російських рублях", - додає СБУ.

Після звільнення Балаклії зрадник намагався "залягти на дно", однак пізніше його все ж спіймали.

Наразі вирішується итання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала колаборанта в Чернігівській області, який працював на спецслужби Білорусі.

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