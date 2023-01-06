СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам будувати блокпости на окупованій частині Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зрадника було викрито під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Колаборантом виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору. Під час окупації міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"За це його призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожно-ремонтного предприятия". Перебуваючи на «посаді» він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки Росії на східний фронт", - пише пресслужба.

Колаборант давав вказівки на будівництво блокпостів й розфарбовування зупинок автотранспорту в російський "триколор".

"Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі "згоди" обіцяв лояльне відношення окупантів та "зарплату" в російських рублях", - додає СБУ.

Після звільнення Балаклії зрадник намагався "залягти на дно", однак пізніше його все ж спіймали.

Наразі вирішується итання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області (ssu.gov.ua)