СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області
СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам будувати блокпости на окупованій частині Харківської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Зрадника було викрито під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Колаборантом виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору. Під час окупації міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
"За це його призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожно-ремонтного предприятия". Перебуваючи на «посаді» він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки Росії на східний фронт", - пише пресслужба.
Колаборант давав вказівки на будівництво блокпостів й розфарбовування зупинок автотранспорту в російський "триколор".
"Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі "згоди" обіцяв лояльне відношення окупантів та "зарплату" в російських рублях", - додає СБУ.
Після звільнення Балаклії зрадник намагався "залягти на дно", однак пізніше його все ж спіймали.
Наразі вирішується итання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу будувати блокпости в Харківській області (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала колаборанта в Чернігівській області, який працював на спецслужби Білорусі.
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