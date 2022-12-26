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СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО: подробиці

Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО: подробиці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зрадника було затримано під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Колаборантом виявився житель Глібівки, який під час окупації Вишгородського району підтримав окупантів та запропонував їм свою допомогу.

Колаборант "зливав" ворогу адреси проживання місцевих жителів, які могли входити до руху опору. Серед них були й колишні учасники АТО. Після цього потерпілих катували та вивозили до Росії.

"Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством", - пише СБУ.

Також колаборант грабував оселі громадян виправдовуючи це "забезпеченням окупаційних угрупувань Росії". За його "діяльність" росіяни дозволили йому вільно пересуватися по окупованих територіях регіону. При тому він також обклеїв власний автомобіль знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

"Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. При обшуках за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва Росії та мобільні телефони з контактами рашистів", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно до 11 років засудили окупантів, які катували людей в Харківській області.

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