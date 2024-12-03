СБУ затримала зловмисницю, яка коригувала удари РФ по позиціям ЗСУ поблизу Часового Яру

Також РБК-Україна повідомляло про затримання 67-річної мешканки Донецької області, яка на замовлення ворожої розвідки відстежувала позиції ЗСУ, після чого повідомляла цю інформацію РФ. Відомо, що російські спецслужби завербували жінку через її знайомих у Росії.

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