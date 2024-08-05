СБУ затримала злочинну групу, що підпалювала військові автомобілі на замовлення РФ

В результаті комплексних заходів у Хмельницькому області було затримано лідера банди, місцевого жителя, який сам вийшов на контакти з окупантами. Він розмістив своє "резюме" у даркнеті, пропонуючи "послуги" з підпалу автомобілів Територіального центру комплектування (ТЦК).

Реакція на його оголошення надійшла від представника РФ, який доручив йому знищити військові авто у Хмельницькому. Для виконання завдання зловмисник залучив кількох місцевих жителів. Вони підпалили два транспортні засоби місцевого військкомату за допомогою "коктейлів Молотова" та знімали загоряння на камери телефонів для подальшого звіту окупантам.

Військова контррозвідка СБУ разом з карним розшуком Нацполіції документували підривну діяльність групи та затримали організатора "по гарячих слідах". Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони та SIM-картки, що використовувалися для комунікації з агресором.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху).

Зловмисник перебуває під вартою, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ затримала злочинну групу, що підпалювала військові авто на замовлення РФ (t.me/SBUkr)