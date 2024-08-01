Головним фігурантом виявився російський громадянин, настоятель одного з Харківських храмів УПЦ МП, завербований ще до початку повномасштабної війни. Після вторгнення Росії він отримав завдання від кадрового співробітника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), особа якого вже встановлена.

Священник мав зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Для цього він залучив знайомого працівника місцевої філії "Укрзалізниці", який надав йому доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття потягів, а також місця розвантаження.

Священник пересилав зібрані дані через анонімний чат у месенджері, використовуючи шифрувальні символи і видаляючи листування після кожного сеансу зв'язку. Російські загарбники планували завдати вогневе ураження за вказаними координатами після отримання розвідданих.

СБУ своєчасно викрила агентів, що дало змогу зірвати їхні плани. Обох фігурантів було затримано у їхніх помешканнях, під час обшуку вилучено мобільні телефони та SIM-картки з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення. Зловмисники перебувають під вартою, триває розслідування щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Фото: СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ в Харківській області (ssu.gov.ua)