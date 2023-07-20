СБУ затримала співробітницю "Укрзалізниці", яка готувала удар під Дніпром

"Зловмисницею виявилась посадовиця підрозділу Укрзалізниці, яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За вказівкою російського куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру.

"Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження", - розповіли в СБУ, додавши, що агентку затримали за місцем проживання.

За даними слідства, російська інформаторка була на "прямому" зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію Дніпра на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським "куратором". На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Зазначимо, що СБУ постійно затримує російських агентів у всій Україні. Дніпропетровська область у цьому плані не виняток.

Наприклад, раніше СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Також СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу на Дніпропетровщині. Він виявився місцевим мешканцем і навіть встиг здобути псевдонім "Геральт".