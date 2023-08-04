СБУ затримала ще одного соратника Киви, який наводив "Гради" росіян на позиції ЗСУ

СБУ затримала у Полтавській області соратника колишнього нардепа Іллі Киви, який наводив російські "Гради" на бойові позиції ЗСУ під Донецьком. Він виявився місцевим депутатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

Посадовець входив до близького оточення екс-нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

"Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Facebook, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб", - розповіли в СБУ.

Таку інформацію агресор у подальшому використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема "Градів".

Крім того, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ.

Встановлено, що провокаційні дописи посадовця неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Депутату загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, що СБУ не вперше затримує соратників скандального екс-нардепа Іллі Киви. Зокрема, раніше такий самий випадок стався у Дніпрі. Тут соратник Киви коригував ракетні удари по Дніпру. Він "полював" за локаціями українських систем ППО і був затриманий.

Нагадаємо, самого Киву підозрюють у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України. Його оголосили у міжнародний розшук, а партію ОПЗЖ в Україні заборонили.