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СБУ затримала шанувальника Стремоусова, який проголосив себе "народним мером Тернополя"

Архівне фото: СБУ затримала шанувальника Стремоусова (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чоловіка, який називав себе "народним мером Тернополя" і виправдовував російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Тернопільській області.

Деталі справи

За даними слідства, місцевий прихильник ініціатив колаборанта Кирила Стремоусова після початку повномасштабного військового вторгнення РФ використовував власний профіль у популярній соціальній мережі для виправдання дії російської влади та заперечення факту збройної агресії.

Зокрема, він поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео, на якому начебто евакуйовані росіянами мешканці Маріуполя звинувачують українських захисників в обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє "визволення" з охопленого вуличними боями міста.

"Мер Тернополя"

Також СБУ встановила, що в минулому підозрюваний проголошував себе "народним мером Тернополя".

Фото: Колаборант (facebook.com/SSU.Ternopil)

Це сталося під час участі в ініціативах сумнозвісного лідера фейкового "народовладдя" Анатолія Балахніна.

Що йому загрожує

Після повідомлення про підозру за фактом заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України чоловік зник у невідомому напрямку та переховувався від правоохоронців понад пів року. 

Однак СБУ затримала прокремлівського інтернет-агітатора, який перебував у загальнодержавному розшуку. Він переховувався в одному із сіл Буковини, що розташоване неподалік кордону з Молдовою.

Наразі затриманому інтернет-агітатору суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він і очікуватиме судового розгляду своєї справи.

СБУ полює на зрадників і поплічників Росії

Сьогодні стало відомо, що російському олігарху Олегу Дерипасці оголосили підозру у фінансуванні війни. Топ-менеджерів компанії, яка належала росіянину, затримали.

Також у Миколаєві затримали ворожого шпигуна. Він хотів "злити" Ірану та Росії українські технології у сфері військового кораблебудування.

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