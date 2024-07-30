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СБУ затримала російського шпигуна, який планував серію атак на Харків

Фото: СБУ затримала російського шпигуна (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки затримала шпигуна воєнної розвідки РФ, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник, громадянин РФ, який проживає у Харкові і працює в місцевому банку, намагався отримати координати цілей, використовуючи свою знайому, працівницю держустанови з доступом до таємної інформації. Він проводив опитування під виглядом побутового спілкування у месенджері, аби дізнатися місця розташування сховищ документації.

Контррозвідка СБУ виявила шпигуна на ранньому етапі його діяльності, що дозволило задокументувати всі його дії. На фінальному етапі спецоперації його затримали у власному помешканні. Під час обшуку вилучено російський паспорт, відеореєстратор з кадрами військових об'єктів та мобільні телефони з доказами зв'язку з агресором.

Фігурант розвідував також пункти базування Сил оборони у Харкові, фіксуючи їх на прихований відеореєстратор. Він перебував у прямому контакті з представником Головного управління генштабу РФ через анонімний чат у месенджері.

Зараз слідчі повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: шпигунство (ч. 1 ст. 114) та несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

 

У вересні 2023 року СБУ та ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії, які здійснювали резонансні диверсії не тільки в Україні, а й у країнах ЄС.

У травні 2024 року СБУ затримала диверсанта ФСБ РФ, відповідального за підпал електропідстанцій в Одеській області. Правоохоронці також отримали важливу інформацію про організатора теракту.

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