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СБУ задержала российского шпиона, планировавшего серию атак на Харьков

Фото: СБУ задержала российского шпиона (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности задержала шпиона военной разведки РФ, который готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Основными целями врага были секретные места хранения важной документации технического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник, гражданин РФ, проживающий в Харькове и работающий в местном банке, пытался получить координаты целей, используя свою знакомую, работницу госучреждения с доступом к секретной информации. Он проводил опрос под видом бытового общения в мессенджере, чтобы узнать места расположения хранилищ документации.

Контрразведка СБУ обнаружила шпиона на раннем этапе его деятельности, что позволило задокументировать все его действия. На финальном этапе спецоперации его задержали в собственном доме. Во время обыска изъят российский паспорт, видеорегистратор с кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами связи с агрессором.

Фигурант разведывал также пункты базирования Сил обороны в Харькове, фиксируя их на скрытый видеорегистратор. Он находился в прямом контакте с представителем Главного управления генштаба РФ через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: шпионаж (ч. 1 ст. 114) и несанкционированное распространение информации о ВСУ (ч. 3 ст. 114-2). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

В сентябре 2023 года СБУ и ДБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России, осуществлявших резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.

В мае 2024 года СБУ задержала диверсанта ФСБ РФ, ответственного за поджог электроподстанций в Одесской области. Правоохранители также получили важную информацию об организаторе теракта.

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