СБУ задержала российского шпиона, планировавшего серию атак на Харьков

Злоумышленник, гражданин РФ, проживающий в Харькове и работающий в местном банке, пытался получить координаты целей, используя свою знакомую, работницу госучреждения с доступом к секретной информации. Он проводил опрос под видом бытового общения в мессенджере, чтобы узнать места расположения хранилищ документации.

Контрразведка СБУ обнаружила шпиона на раннем этапе его деятельности, что позволило задокументировать все его действия. На финальном этапе спецоперации его задержали в собственном доме. Во время обыска изъят российский паспорт, видеорегистратор с кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами связи с агрессором.

Фигурант разведывал также пункты базирования Сил обороны в Харькове, фиксируя их на скрытый видеорегистратор. Он находился в прямом контакте с представителем Главного управления генштаба РФ через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: шпионаж (ч. 1 ст. 114) и несанкционированное распространение информации о ВСУ (ч. 3 ст. 114-2). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.