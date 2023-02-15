СБУ затримала російського агента, який передавав дані про оборону Миколаєва

"Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте", - йдеться в повідомленні.

Що робив?

за вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі;

передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан. Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Як був завербований?

Агент був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ. Саме через нього він передавав розвіддані російським загарбникам. Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

В чому підозрюється?

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.