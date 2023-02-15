СБУ задержала российского агента, передававшего данные об обороне Николаева

"Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через запрещенную соцсеть "Вконтакте", - говорится в сообщении.

Что делал?

по указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре;

передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии. Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Как был завербован?

Агент был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов. По данным следствия, он находился на постоянной связи с проживающим в России блогером и работающим на ФСБ. Именно через него он передавал разведданные захватчикам. Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным и доказательствами общения с представителем страны-агрессора.

В чем подозревается?

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.