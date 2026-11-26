У чому полягала схема

"За результатами комплексних заходів у Києві викрито у хабарництві керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, посадовець за гроші заздалегідь передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі. Він також допомагав формувати умови тендерів під його компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів на постачання комплектуючих для обслуговування аеродромів.

Хабарі, за даними слідства, він отримував від керівника компанії з Київщини. За сприяння посадовця вона виграла закупівлі майже на 5,5 млн гривень. За домовленістю посадовець мав отримати 7,5% від цієї суми.

Як відбувалося затримання

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила схему й затримала обох фігурантів "на гарячому" під час передачі частини хабаря.

Під час обшуків за місцем проживання та служби посадовця, а також у його службовому авто знайшли мобільні телефони, готівку та чорнову документацію з доказами незаконної діяльності.

Що загрожує підозрюваним

Обом повідомили про підозру. Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), а директору компанії - пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369).

За даними Офісу генпрокурора, військовому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 2 млн гривень. Підприємцю призначили нічний домашній арешт. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.