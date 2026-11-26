СБУ затримала посадовця Повітряних сил, його підозрюють у хабарництві на тендерах
Військова контррозвідка СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час закупівель для військових аеродромів. Серед фігурантів справи - посадовець Командування Повітряних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У чому полягала схема
"За результатами комплексних заходів у Києві викрито у хабарництві керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, посадовець за гроші заздалегідь передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі. Він також допомагав формувати умови тендерів під його компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів на постачання комплектуючих для обслуговування аеродромів.
Хабарі, за даними слідства, він отримував від керівника компанії з Київщини. За сприяння посадовця вона виграла закупівлі майже на 5,5 млн гривень. За домовленістю посадовець мав отримати 7,5% від цієї суми.
Як відбувалося затримання
Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила схему й затримала обох фігурантів "на гарячому" під час передачі частини хабаря.
Під час обшуків за місцем проживання та служби посадовця, а також у його службовому авто знайшли мобільні телефони, готівку та чорнову документацію з доказами незаконної діяльності.
Що загрожує підозрюваним
Обом повідомили про підозру. Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), а директору компанії - пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369).
За даними Офісу генпрокурора, військовому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 2 млн гривень. Підприємцю призначили нічний домашній арешт. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 25 лютого СБУ затримала на хабарі командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області за підозрою в корупції під час будівництва укриттів для літаків.
Також ми писали, що у квітні правоохоронці викрили масштабну міжрегіональну схему привласнення та продажу безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". Був затриманий командир підрозділу однієї з військових частин ЗСУ.