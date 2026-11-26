Военная контрразведка СБУ разоблачила хищение бюджетных средств во время закупок для военных аэродромов. Среди фигурантов дела - чиновник Командования Воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По результатам комплексных мероприятий в Киеве разоблачены во взяточничестве руководитель одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных Сил ВСУ", - говорится в сообщении.

В чем заключалась схема

По данным СБУ, чиновник за деньги заранее передавал поставщику инсайдерскую информацию о запланированных закупках. Он также помогал формировать условия тендеров под его компанию и способствовал заключению и исполнению договоров на поставку комплектующих для обслуживания аэродромов.

Взятки, по данным следствия, он получал от руководителя компании из Киевской области. При содействии должностного лица она выиграла закупки почти на 5,5 млн гривен. По договоренности оно должно было получить 7,5% от этой суммы.

Как проходило задержание

Военная контрразведка СБУ раскрыла схему и задержала обоих фигурантов "на горячем" при передаче части взятки.

В ходе обысков по месту жительства и службы должностного лица, а также в его служебном авто нашли мобильные телефоны, наличные и черновую документацию с доказательствами незаконной деятельности.

Что грозит подозреваемым

Обоим сообщили о подозрении. Чиновнику вменяют получение неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), а директору компании - предложение неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 1 ст. 369).

По данным Офиса генпрокурора, военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 млн гривен. Предпринимателю назначили ночной домашний арест. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.