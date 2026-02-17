СБУ затримала підривника авто військового в Одесі: ким виявився терорист

СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали терориста, який на замовлення російських спецслужб в Одесі вчора, 16 лютого, підірвав автомобіль військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Відомо, що зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика, що був припаркований біля під’їзду багатоквартирного будинку. Унаслідок підриву ушкодження отримав власник машини, який перебував неподалік.

Що відомо про підозрюваного

Підготовкою теракту займався завербований Росією 33-річний безробітний, який шукав "легких заробітків" у різних Telegram-каналах. Після вербування чоловік отримав від куратора з РФ детальну інструкцію для виготовлення бомби із підручних засобів.

Комплектуючі для бомби фігурант придбав у господарських магазинах. Далі зробив з них вибухівку, до якої додав смартфон для дистанційного підриву.

Деталі злочину

Підозрюваний заклав бомбу під авто і встановив поруч замаскований смартфон. За його допомогою окупанти відстежували ситуацію та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуку у затриманого вилучили компоненти для виготовлення вибухівки та смартфони, з яких він контактував з російським куратором. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.