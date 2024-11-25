Клірик збирав дані про кількість українських військових, їхнє озброєння на блокпостах поблизу Харкова та маршрути переміщення техніки ЗСУ в напрямку фронту. Отриману інформацію він передавав через месенджери, надсилаючи позначки на Google-картах із детальним описом.

Ці розвіддані окупанти планували використати для підготовки ракетно-бомбових ударів по позиціях Сил оборони. Завдяки оперативним діям СБУ вдалося запобігти можливим атакам, зафіксувати злочини інформатора та затримати його.

43-річний затриманий є уродженцем Мелітополя. У 2009-2018 роках він перебував на території РФ, а згодом оселився у Харкові, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) і став настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами, а також російські рублі та нагороди Кремля.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ, що може бути ідентифіковане на місцевості). Наразі він перебуває під вартою та може отримати до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала настоятеля храму Харківської єпархії УПЦ (МП), який працював на спецслужби Росії (t.me/SBUkr)