Клирик собирал данные о количестве украинских военных, их вооружении на блокпостах вблизи Харькова и маршрутах перемещения техники ВСУ в направлении фронта. Полученную информацию он передавал через мессенджеры, отправляя отметки на Google-картах с подробным описанием.

Эти разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки ракетно-бомбовых ударов по позициям Сил обороны. Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предотвратить возможные атаки, зафиксировать преступления информатора и задержать его.

43-летний задержанный является уроженцем Мелитополя. В 2009-2018 годах он находился на территории РФ, а затем поселился в Харькове, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и стал настоятелем местного храма.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами, а также российские рубли и награды Кремля.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ, что может быть идентифицировано на местности). Сейчас он находится под стражей и может получить до 8 лет заключения.

Фото: СБУ задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ (МП), работавшего на спецслужбы России (t.me/SBUkr)