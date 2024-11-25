Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, мужчина передавал агрессору информацию о Силах обороны Украины в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Клирик собирал данные о количестве украинских военных, их вооружении на блокпостах вблизи Харькова и маршрутах перемещения техники ВСУ в направлении фронта. Полученную информацию он передавал через мессенджеры, отправляя отметки на Google-картах с подробным описанием.
Эти разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки ракетно-бомбовых ударов по позициям Сил обороны. Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предотвратить возможные атаки, зафиксировать преступления информатора и задержать его.
43-летний задержанный является уроженцем Мелитополя. В 2009-2018 годах он находился на территории РФ, а затем поселился в Харькове, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и стал настоятелем местного храма.
Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами, а также российские рубли и награды Кремля.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ, что может быть идентифицировано на местности). Сейчас он находится под стражей и может получить до 8 лет заключения.
Фото: СБУ задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ (МП), работавшего на спецслужбы России (t.me/SBUkr)
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу России готовили теракты по Украине. Отмечается, что фигуранты уже совершили один подрыв в Киеве. По данным источников РБК-Украина, речь идет о подрыве в Дарницком районе столицы.
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